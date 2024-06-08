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WAIWAI  RADIO ボイスマスコット 7m!n アクスタ コンプ 新品
商品番号 R10242371356
商品名

WAIWAI  RADIO ボイスマスコット 7m!n アクスタ コンプ 新品
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WAIWAI RADIOボイスマスコット7m!n7minアクリルスタンドコンプコンプリートぬいぐるみセット新品になります。10月8日獲得後、自宅に持ち帰り、袋に入れて保管しております。7m!n火ノ宮夕水原匡也白金倫太郎木瀬怜芽宇佐美健土日之出莉久未使用ですがプライズ品\u0026自宅保管品です！獲得時より、細かな汚れ、キズ等があります。プライズ品をご理解頂ける方のみご入札お願い致します。獲得時のペラ輪もつけたままです。最終値下げとなりますので、値下げ不可です。圧縮して梱包しますので、ご理解の程、宜しくお願いします。
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