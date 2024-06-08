Les Paul Custom Epiphone ハードケース付き

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商品詳細
LesPaulCustom(AlpineWhite)Epiphone製エピフォンのレスポールカスタムになります。状態は綺麗だと思います。音もギブソン直系のガッツリサウンドです。画像のハードケース付きです。ハードケースは肉厚できっちりしたもので、ペラペラのものではないので持ち運びも問題ありません。ご質問あればよろしくお願いします。#Epiphone#LesPaulCustom_AlpineWhite_#Gibson
http://narcologia.ru/goods/marshal844380.html
http://narcologia.ru/goods/influenza104193.html
http://narcologia.ru/goods/procurement108833.html
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