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Les Paul Custom Epiphone ハードケース付き
商品番号 N86939646542
商品名

Les Paul Custom Epiphone ハードケース付き
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 21,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LesPaulCustom(AlpineWhite)Epiphone製エピフォンのレスポールカスタムになります。状態は綺麗だと思います。音もギブソン直系のガッツリサウンドです。画像のハードケース付きです。ハードケースは肉厚できっちりしたもので、ペラペラのものではないので持ち運びも問題ありません。ご質問あればよろしくお願いします。#Epiphone#LesPaulCustom_AlpineWhite_#Gibson
http://narcologia.ru/goods/marshal844380.html
http://narcologia.ru/goods/influenza104193.html
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