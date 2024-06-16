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- 【新品未使用】たまごっち pix partyパープル\u0026ケースセット 海外版
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商品詳細
バンダイアメリカより発売されたたまごっちピックスパーティー(tamagotchipixparty)のパープルです海外限定で日本では未発売ですケースは持ち運び用とシリコンカバーの２つが付いています。海外らしいポップなデザインでとても可愛いです。海外製品のため箱に細かい傷やへこみがあります。たまごっちのカバーは検品のため開封していますが未使用です。
http://narcologia.ru/goods/secretarial791316.html
http://narcologia.ru/goods/troupe142011.html
http://narcologia.ru/goods/message863927.html
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たまごっち Pix - パーティー(風船) (42905)、バルーン(パープル)
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バンダイ たまごっち たまハートコレクション たまプロフィ ...｜You ...
たまごっち Pix - パーティー(風船) (42905)、バルーン(パープル)
ほぼ未使用】バンダイ たまごっち 初代 海外版 パープル/紫 動作確認済 ...
たまごっち Pix - パーティー(風船) (42905)、バルーン(パープル)
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たまごっち Pix - パーティー(風船) (42905)、バルーン(パープル)
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