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【新品未使用】たまごっち pix partyパープル\u0026ケースセット 海外版
商品番号 S58632322115
商品名

【新品未使用】たまごっち pix partyパープル\u0026ケースセット 海外版
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイアメリカより発売されたたまごっちピックスパーティー(tamagotchipixparty)のパープルです海外限定で日本では未発売ですケースは持ち運び用とシリコンカバーの２つが付いています。海外らしいポップなデザインでとても可愛いです。海外製品のため箱に細かい傷やへこみがあります。たまごっちのカバーは検品のため開封していますが未使用です。
http://narcologia.ru/goods/secretarial791316.html
http://narcologia.ru/goods/troupe142011.html
http://narcologia.ru/goods/message863927.html
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たまごっち Pix - パーティー(風船) (42905)、バルーン(パープル)
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