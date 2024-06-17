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ドラゴンクエスト　ファイナルファンタジー　スクエニグッズまとめ売り
商品番号 P47286562207
商品名

ドラゴンクエスト　ファイナルファンタジー　スクエニグッズまとめ売り
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、少量ですがキングダムハーツのまとめ売りになります。ほとんどがスクウェアエニックスの福袋に入っていたもので未開封品です。あとは1番くじやアミューズメントの景品も入れてます。バラ売り、値下げ不可です。福袋の専用ダンボールで発送いたします。量が多いため、梱包についてご了承ください。内容はドラゴンクエストフィギュア、ぬいぐるみ、ソフビ、カレンダー、ミニグラス、ハンディファン、ポーチ、キーチェーン、缶バッジ、パスケースファイナルファンタジー　キングダムハーツシール、ステッカー、ボールペン、缶バッジ、タンブラー、アクリルスタンド、マグカップ、ストラップ、クリアファイル、ぬいぐるみ、バッグ、ノートです。よろしくお願いいたします。
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