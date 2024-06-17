ドラゴンクエスト　ファイナルファンタジー　スクエニグッズまとめ売り

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ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、少量ですがキングダムハーツのまとめ売りになります。ほとんどがスクウェアエニックスの福袋に入っていたもので未開封品です。あとは1番くじやアミューズメントの景品も入れてます。バラ売り、値下げ不可です。福袋の専用ダンボールで発送いたします。量が多いため、梱包についてご了承ください。内容はドラゴンクエストフィギュア、ぬいぐるみ、ソフビ、カレンダー、ミニグラス、ハンディファン、ポーチ、キーチェーン、缶バッジ、パスケースファイナルファンタジー キングダムハーツシール、ステッカー、ボールペン、缶バッジ、タンブラー、アクリルスタンド、マグカップ、ストラップ、クリアファイル、ぬいぐるみ、バッグ、ノートです。よろしくお願いいたします。