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ヤマハ 電子キーボード 37ミニ鍵盤 PSS-E30 Remie(レミィ)
商品番号 P94727701126
商品名

ヤマハ 電子キーボード 37ミニ鍵盤 PSS-E30 Remie(レミィ)
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年6月に新品購入し、1ヶ月ほど使用しました。問題なく動作します取り扱い説明書付きUSBケーブル付き商品の箱をビニールでくるんで伝票を貼ります。#ヤマハ#PSS_E30
http://narcologia.ru/goods/pompous497323.html
http://narcologia.ru/goods/reflector107164.html
http://narcologia.ru/goods/conception214057.html
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