ポケカ、遊戯王引退、ナンジャモSAR、ミモザSARなど

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【全200口】ポケモンカード オリパ 高還元 ミモザsar ナンジャモsar【ポケカ】

はじめまして。初出品になります。初出品になるので、手間取るかもしれませんがご了承ください。ポケカ、遊戯王の引退品となります。収集するのに疲れてしまいました。商品は・ナンジャモSAR・ミモザSAR・セレナSR・セレナSRpsa10・灰流うらら25thレアおまけ・イキリンコSAR・ライチュウAR・レアコレ未開封×1・ブイユニ未開封×1・クレイバースト未開封×1となります。状態に関しましては、ナンジャモSAR、ミモザSARに関しましては白かけ、横線ともにないです。セレナSRに関しては左下に微小な白かけがあります。横線等はないです。灰流うららに関しましては自引き後確認しましたが、特に目立った傷等なかったと思います。ただ、素人検品及び素人保管になりますので、傷等あると思ってご購入ください。また、写真をよく見てご判断ください。まとめ売りですので、バラ売り不可です。返品はすり替え防止のため不可です。写真の通りに三重スリーブ、ローダー、ジップロックに入れ、水濡れ防止した上でお送りさせていただきます。よろしくお願い致します。