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レプリカ　エミールガレEmile Galle　小鉢　椀　お菓子入れ　馬　②
商品番号 P70069814158
商品名

レプリカ　エミールガレEmile Galle　小鉢　椀　お菓子入れ　馬　②
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️質問の前にプロフィールと説明文を最後までお読みくださいませ⚠️◆◆日時指定のご相談は必ずご購入前にお願い致します◆◆北海道、沖縄、離島への配送はできませんLienroomへようこそ♪ご覧いただきましてありがとうございます＊エミールガレ　小鉢こちらはレプリカになります。画像が全てになります。ご確認くださいませ。■サイズ■（約）Φ12cm×高さ7cm※画像でご確認くださいませFM1636※神経質な方はご購入をお控えください。※外装段ボールに汚れがある場合があります。※北海道・沖縄・離島への配送はできません。#エミールガレ#EmileGalle#DaumNancy#ドームナンシー#ガラス#置き物#フラワーベース#アート#美術品#アンティーク#アンテルカレール#被せガラス#アールヌーヴォ種類...皿・鉢
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