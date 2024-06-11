バンドレン M30 B♭クラリネット用マウスピース

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バンドレンM30B♭クラリネット用マウスピース数回使用しましたが保管状態もよいです。多少の使用感はありますが、先端やバッフル、フェイシングに大きな傷はありません。演奏家として活動しており、楽器店で選定したものです。軽い吹き心地で、明るい音色のマウスピースです。購入時の箱に入れて発送致します。現在の定価:14,850円種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース#吹奏楽#クラリネット#マウスピース種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース