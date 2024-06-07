備前焼可愛い小物茶道具10点です❣️

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種類···茶道具備前焼可愛い小物と茶道具と登り龍プラス手提げ籠にゆずかカボスサービス付きです。サイズはお写真から定規を参考にして頂きたいです。ゆず、カボスは頂き物です。備前焼き等p10点日頃お世話になって居りますので15,000円にはなると思いますが9,300円から再度お値下げです7,800円までに❣️どうぞご検討のほど後即ご購入頂きまして大丈夫です♪♪宜しくお願い致します*\\(^o^)/*良いことが皆さまにも有りますようにです。どうぞご検討くださいませ。宜しくお願い致します。