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YAMAHA トランペット　サイレントブラス
商品番号 K91359811115
商品名

YAMAHA トランペット　サイレントブラス
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ヤマハ　トランペット　サイレントブラス　SB7-9　です。☆ピックアップミュート、パーソナルスタジオ、接続ケーブル、イヤホン　です。☆動作確認済です。（電池は付属しません）☆外観の状態は、写真で確認をお願いします。
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