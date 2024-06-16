YAMAHA トランペット　サイレントブラス

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商品詳細
☆ヤマハ トランペット サイレントブラス SB7-9 です。☆ピックアップミュート、パーソナルスタジオ、接続ケーブル、イヤホン です。☆動作確認済です。（電池は付属しません）☆外観の状態は、写真で確認をお願いします。
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