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tamagotchi（たまごっち）
商品番号 K89590207847
商品名

tamagotchi（たまごっち）
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリスはロンドンの高級デパートハロッズにて当時発売されたイギリス版のたまごっちになります。超レアの幻の青い元祖スケルトンハイブリッド仕様でヴィジョアルから取説まで全て英語バージョンとなっております。ちなみにイギリスではたまごっちでは通じません（笑）イギリスではタイニーペットやバーチャルエッグと呼びましょうあしからず（笑）@[email protected]#たまごっち#タイニーペット#バーチャルエッグ#バンダイナムコ#ロンドン#ハロッズ#イギリス#tamagotchi#tinypet#virtualegg#bandainamco#london#harrods#england#bandai
http://narcologia.ru/goods/sucrose437040.html
http://narcologia.ru/goods/rouge793810.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome391043.html
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