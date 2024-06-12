ARISTO アリスト カールソン プラモデル

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商品詳細
LUXYシリーズARISTOJZS161このラグジュアリーシリーズでは、エアサスをイメージした４輪独立の車高調ギミックによりお好みの車高、キャンバー角が調節可能。4輪独立エアサスギミックです。数十年前に買って、押し入れに入れたままでした。新品未使用で中身はキレイな状態です。レア物ですが、古い品物になります。箱の横に当時購入した値札のシールが貼ってあり、箱に痛みは多少あります。デカールなど使えるかどうかは見た目では判断しかねます。古い物ですので、画像にて判断していただき、ご理解いただける方のみ、よろしくお願いいたします。神経質な方はご購入をお控えください。なかなかこのシリーズは入手困難だと思います。質問等ありましたら購入前にコメント下さい。#レクサス#LS400#セルシオ#20セルシオ#10セルシオ#ラグジェアリー#luxy#模型#プラモデル#VIPCAR#VIP#プラモデル#４輪独立エアサス#アリスト#JZS161#カールソン#carlsson#オートクチュール
http://narcologia.ru/goods/procurement859333.html
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