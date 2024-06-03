MGリックドム　未組立　ほぼ新品

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商品詳細
組み立てずに積んでいたものです。箱と中の紙に若干の汚れがあります。部品等は揃っているはずです。種類···キャラクター仕様···プラスチック組立キットスケール···1/100
http://narcologia.ru/goods/monophonic439912.html
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