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USJ ハロウィンホラーナイト ハミクマ　カチューシャ＆ぬいぐるみキーチェーン
商品番号 S52443679983
商品名

USJ ハロウィンホラーナイト ハミクマ　カチューシャ＆ぬいぐるみキーチェーン
ブランド名 ユニバーサルスタジオジャパン
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニバーサルスタジオジャパンにて開催中のハロウィンホラーナイト、大人気のハミクマ、カチューシャ＆ぬいぐるみキーチェーンの2点セット。今のところバラ売りの予定はありません。タグが付いたままの未使用品ですが、個人が店頭陳列品を購入し自宅保管していたものです。一度人手に渡ったものと十分にご理解いただき、少しでも気になる点がある方や神経質な方などはご購入をお控えください。ゆうパケットポストの箱に梱包しますので、若干圧縮させていただきます。匿名配送ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットポスト)の送料込みの価格です。即購入歓迎。なお、コメント欄でのお値引き交渉はお受けしておりません。おまとめ依頼以外でのお値下げ要望コメントにはお返事せず削除いたします。あらかじめご了承くださいませ。ユニバ　ハロウィーン　Halloweenホラーナイト　ホラナイ　キーホルダー
http://narcologia.ru/goods/subtropical911501.html
http://narcologia.ru/goods/update431895.html
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