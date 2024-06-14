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【新品未開封】チェンソーマン 高級複製原画
商品番号 K45566927408
商品名

【新品未開封】チェンソーマン 高級複製原画
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 12,000 円
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商品詳細

チェンソーマンタワレコTOWERRECORDS受注生産品高級複製原画デンジマキマ◎新品未開封です。◎購入時の箱のままプチプチに包み発送します。◎2021年のタワレコ渋谷チェンソーマンマンガ展にて、受注生産品を注文購入したものです。飾る機会がないままでしたので出品します。◎受注生産品ですので現在は入手困難と思われます。◎即購入可能です。◎購入後の挨拶は不要です。◎値下げはお断りしております。※箱に入れたまま保管しておりましたので綺麗な状態です。ただ個人保管ではありますので、ご理解頂ける方のみご購入ください。※輸送時のトラブルは責任を負いかねます。ご理解の上ご購入ください。
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