【新品未開封】チェンソーマン 高級複製原画

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チェンソーマンタワレコTOWERRECORDS受注生産品高級複製原画デンジマキマ◎新品未開封です。◎購入時の箱のままプチプチに包み発送します。◎2021年のタワレコ渋谷チェンソーマンマンガ展にて、受注生産品を注文購入したものです。飾る機会がないままでしたので出品します。◎受注生産品ですので現在は入手困難と思われます。◎即購入可能です。◎購入後の挨拶は不要です。◎値下げはお断りしております。※箱に入れたまま保管しておりましたので綺麗な状態です。ただ個人保管ではありますので、ご理解頂ける方のみご購入ください。※輸送時のトラブルは責任を負いかねます。ご理解の上ご購入ください。