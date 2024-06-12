茶こぼし　建水　こぼし　湯さまし　陶芸　茶道具　茶器　骨董　和骨董　水こぼし

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ご覧頂きありがとうございます昭和時代に販売されていた焼き物には詳しくないのですが、常滑焼？に似ている？茶こぼし 建水です。(裏にサイン？あり)古い倉庫に眠っていたお品です。専用箱はないので、リサイクル箱などにて割れない様に梱包させて、送料は出品者負担にて、送料は安心無料、らくらくメルカリ便(匿名配送)にて大切に送らさせて頂きます。いずれも新品未使用ですが、昭和時代からの長期保管品にて厳密には経年劣化、傷みはあります。そのあたりは昭和レトロの味としてご了承頂き、画像写真をサイズを含め、確認後、納得の上購入をご検討ください。他にも昭和レトロな商品を多数出品してます。ご興味があればお立ち寄り下さい。