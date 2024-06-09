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- 値下★額入り★横尾忠則 シルクスクリーン版画 「龍の器」1／サイン、ED:AP
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商品詳細
★今週末まで、117,500円にさせていただきます。この機会に気になってた方、宜しくお願い致します。シリーズで一番人気のシルク版画です。額入りです。すぐに飾れます。人気シルク版画横尾忠則シルクスクリーン印刷シルク版画「龍の器Ⅰ」EDAPサイン入り額:ステンレスGS２０２シルバー画像1〜3は資料画像、4〜6は現物画像。コレクションの整理をしております。横尾忠則、元永定正、他、現代美術、サブカルチャー、以外にも、書籍、レコード、CD、ファッション。整理できたモノから、どんどん出していきます。宜しくお願い致します。★サイズは、シートで、116x80.5cmです。額を入れると一回り大きくなります。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement725499.html
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