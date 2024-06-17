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ポケモンカード　基本炎エネルギー　sr 30枚
商品番号 U92141119279
商品名

ポケモンカード　基本炎エネルギー　sr 30枚
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,165 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　基本炎エネルギー　sr30枚プレイ用状態について人により価値観が異なりすぎるため下記で定義しておりますので、確認ください。・未使用に近い目元までカードを近付けて確認しても傷が見当たらない状態、俗に言う美品・目立った傷や汚れなし手元で確認した際に目立つ傷がない状態、若干の白かけなどがある場合がある・やや傷や汚れあり手元で確認した際に傷がわかる状態取引メッセージは必要なこと以外使用しません。挨拶等も不要です。他の出品している商品と同時購入で100円値引きいたします。その際はコメントをよろしくお願いしますゆうゆうメルカリ便の値段が改正されたため、変更金額が150円から175円に変更になります。らくらくメルカリ便の場合は150円で対応します。
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