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茶道具　利休好写四方釜
商品番号 C14966281384
商品名

茶道具　利休好写四方釜
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 33,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■十二代和田美之助作内側外側共状態は良いのですが釜底に汚れ等がありますので画６でご確認ください釜蓋は二点とも綺麗です高さ約18㎝口径約10.5㎝横幅約17㎝х17㎝寸法は多少の誤差がありますのでご了承下さい画像にてご確認ご納得の上ご購入ください
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