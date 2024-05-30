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送料込み　ZO-3 fernandes フェルナンデス　エレキギター　ブラック
商品番号 V14272754602
商品名

送料込み　ZO-3 fernandes フェルナンデス　エレキギター　ブラック
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素人目に見てネックます。すべてフレットも充分残っております。音出しチェック済みです。画像のソフトケースとストラップが付属いたします。送料は無料ですが、沖縄と離島には発送できません。￼
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