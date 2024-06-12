

中国？ 肉筆掛軸 『前赤壁賦 漢詩文』 作者不詳 100年物？ 独特の素材 ...



中国？ 肉筆掛軸 『前赤壁賦 漢詩文』 作者不詳 100年物？ - 通販 ...



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中国？ 肉筆掛軸 『前赤壁賦 漢詩文』 作者不詳 100年物？



紙本 三行書 肉筆 作者不詳 落款印譜在 掛軸一幅 箱無 402-



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中国？ 肉筆掛軸 『前赤壁賦 漢詩文』 作者不詳 100年物？



無落款（作者不詳）『鍾馗様』掛軸〔絹本肉筆〕/ 中国 道教神 作者不明 ...



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中国画賛 絹本彩色美人画 《落款印譜在 王躍在銘》 掛軸一幅 軸先加工 ...



中国 絹本掛軸 高閣 街秋中堂 状態良好-



念ずれば花ひらく 坂村真民直筆色紙 額装 真作 書題箋「念」-



上品 中島佳香『迎寿高砂』絹本 掛軸 肉筆 w07232 掛け軸 共箱付 絵画 ...

美術教師をしていた祖父が昭和52年父の新築祝いに送った掛け軸です。祖父は骨董が趣味で数々の骨董品を収集していました。 目利きの骨董収集家だった祖父がわざわざ新築祝いに送るほどのものなので、それなりの品物だとは思うのですが…過去に骨董品の買い取り業者や中国の掛け軸を扱う業者に鑑定してもらいましたが、鑑定不能との事でした。作者は「文涯漫士」とあり、落款がありますが、調べてもわかりませんでした。祖父は大正10年前後中国の大連に住んでいたため、そこで入手したかもしれません。どちらにせよかなり古いもので、100年以上前のものだと思われます。また、この掛け軸には複数の落款印が押しています。中国では、落款印は作者だけでなく所有者も捺すこととなっており、過去に誰が所有していたかを示すものでもあります。落款印がたくさん押されているほど、多くの所有者が所有していたことになり、その掛け軸の価値にも影響しています。このため、この掛け軸は、中国のものではないかと推測します。サイズは書面が 65㎝ X 146㎝ あります。掛け軸はかなり年季が入っていています。上記、ご了承の上でご購入お願いします。#掛け軸#前赤壁賦#漢詩文#作者不詳#中国#肉筆