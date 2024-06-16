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商品詳細
20年前に楽器店で購入したものになります。自宅練習用に購入しましたがあまり使わずにいました。本体、肩当て、弓、ケースのセットです。弦は古いものなので張り替え推奨です。
http://narcologia.ru/goods/Persia487588.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi662547.html
http://narcologia.ru/goods/stair112700.html
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