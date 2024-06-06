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- 高野山・真言宗総本山★銅製／ミニ仏壇（携帯仏壇）
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商品詳細
【金剛峯寺】金剛峯寺（こんごうぶじ）は、和歌山県伊都郡高野町高野山にある高野山真言宗の総本山の寺院。中古品●サイズ／扉を閉じた状態）横11cm×高さ約12cm×奥行き8.5cm扉を開いた状態） 横19.5cm●銅製●重さ／1090g（大変重たいので、片手で持ち上げる際は落とさないようご注意ください。床の場合は穴が空き、足甲だと粉砕骨折する重さです）●金属汚れ、傷、錆などがあります。上蓋は少しグラグラしています。●椅子の右側の肘掛けは破損したのを直してあります。（写真１０枚目参照）●背面に【総本山 金剛峯寺】の刻印あり送料／750円込＊中古品にご理解ある方の購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral293932.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture601841.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle449225.html
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高野山・真言宗総本山☆銅製／ミニ仏壇（携帯仏壇） 正規店仕入れの ...
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