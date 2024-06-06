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ロードランナー　スプリングスターチュー
商品番号 K32752198318
商品名

ロードランナー　スプリングスターチュー
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャラクター···その他グッズ種類···その他ロードランナーのスプリングスターチューです。かなり昔のレアな商品になります。完全な新品未使用品ですが、首のスプリングの所に写真の通り接がれがありますので、ご理解のいただける方にお願いいたします。頭、羽、尾、足がスプリングになっているので、全体が動きます。サイズも大きく、足から尻尾の先端まで約30センチ位です。希少な商品でなかなか手に入らない珍しい一品だと思います。箱はございますが、写真の通り上の蓋のブンブンが破れていますので、ご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming745992.html
http://narcologia.ru/goods/competitive955181.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis384644.html

ロードランナー　スプリングスターチュー
商品詳細 ジョンシルバー JOHN☆SILVER

ロードランナー　スプリングスターチュー
商品詳細 ジョンシルバー JOHN☆SILVER

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商品詳細 ジョンシルバー JOHN☆SILVER

ロードランナー　スプリングスターチュー
ロードランナー スプリングスターチュー | upteck.cl

ロードランナー　スプリングスターチュー
豊JD903/1J◇LOONEY TUNES スプリングスタチュー ロード・ランナー ...

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