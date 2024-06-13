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オットーリンク テナーサックス用マウスピース メタル
商品番号 Q31379519618
商品名

オットーリンク テナーサックス用マウスピース メタル
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オットーリンクテナーサックス用マウスピースメタルOttoLink71990年代に購入しそのころ練習の際にお気に入りの音色で使っていました。その後楽器をやめて保管していました。そのため、変色があります。あくまで中古品であるため神経質な方のご購入はご遠慮願います。#OttoLink#オットーリンクテナーサックス用マウスピースヴィンテージ・メタル種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース
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