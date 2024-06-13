オットーリンク テナーサックス用マウスピース メタル

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オットーリンクテナーサックス用マウスピースメタルOttoLink71990年代に購入しそのころ練習の際にお気に入りの音色で使っていました。その後楽器をやめて保管していました。そのため、変色があります。あくまで中古品であるため神経質な方のご購入はご遠慮願います。#OttoLink#オットーリンクテナーサックス用マウスピースヴィンテージ・メタル種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース