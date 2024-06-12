大倉陶園花瓶　未使用　共箱　MA741

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種類...宝瓶・花瓶経口 約11.0ｃｍ高 約35.0ｃｍ共箱有未使用品ではありますが神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃大倉陶園＃花瓶