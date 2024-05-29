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- 中村晋也 文化勲章受章 ブロンズ像「新世紀の輝き」 蛇
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商品詳細
作品名：新世紀の輝き 蛇作者名：中村晋也受章歴：文化勲章受章作品寸法：奥行9.0㎝×横22.0㎝×高さ20.5㎝材質：ブロンズ製（付属品）台座：大理石台（題名プレート付）桐箱：ひとみ桐箱（箱書き付）
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