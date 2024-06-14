柿右衛門窯 今右衛門作 桃の色絵付け 小鉢４客セット全て状態良いです大きさ 14×6.7cm今泉今右衛門家色鍋島の伝統技術と高い品格を持ち合わせた今右衛門作品艶と透明感は一級品です。今作品の若い桃の図も大変瑞々しく爽やかに描かれています。#骨董#陶器#美術品 #和風 #陶芸#ヴィンテージ#生活骨董 ＃蚤の市 #くらわんか#民藝 #工芸品 #工藝品 染付#伊万里焼#有田焼#柿右衛門#向付#小鉢304(240)



304 柿右衛門窯 今右衛門作 桃小鉢４客セット 色絵付 有田焼 染付-



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