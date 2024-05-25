【動作確認済み】YAMAHA サイレントブラス ST7 コルネット トランペット

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即購入大歓迎^_^即購入前提の、価格交渉大歓迎(^^)/他にも音響機器を出品しております！#キラリリショップ音響はこちら！★商品の状態★中古品ですので、それなりの使用感はありますが、まだまだ使っていただける商品です^_^簡易清掃基本動作確認済みになりますので、安心してご購入下さいませ(^^♪★メーカー★ヤマハ★型番(商品名)★ST7サイレントブラス★年式(購入年)★不明★カラー★黒★付属品★本体 ST7PM7ACアダプター接続コード★商品説明★パーソナルスタジオ・イヤホンを接続すれば、リハーサルスタジオやコンサートホール、教会等、自分の演奏に効果をつけて聞く事ができます入力用の端子、イヤホン端子が２個と外部入力端子(AUX）などがあるので、様々な使用方法が可能です■以下定型文※万が一、商品説明にない不備があれば、受取評価前に連絡いただければ返品保障いたします。※扱っている商品のほとんどが中古品になります。汚れやキズなどある場合がございます。画像を見てご判断ください。商品の感じ方には個人差があるので、中古品にご理解いただける方の購入をお待ちしております。※他サイトや店頭でも販売しておりますので、予告なく削除されることもございます。お早目の購入をお願いします。動作確認アルコール除菌簡易クリーニングをしたのち、丁寧に梱包し、発送いたします。私のショップでは、ベビー用品家電スポーツアウトドア楽器など、多種多様な商品を取り扱っております。#キラリリショップぜひご覧ください(^^)/SKU 1087_9_21_10800_8800