MCM クラッチバッグ

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商品詳細
元々iPadケースで売られていましたが、クラッチバッグとして使用しました。韓国で購入しています。使用回数も数回で、傷や汚れもなくかなりの美品です。あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方宜しくお願い致しますm(*__)m
http://narcologia.ru/goods/cowpox727639.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect235170.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual682846.html
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