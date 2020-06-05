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MCM クラッチバッグ
商品番号 I60711459187
商品名

MCM クラッチバッグ
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元々iPadケースで売られていましたが、クラッチバッグとして使用しました。韓国で購入しています。使用回数も数回で、傷や汚れもなくかなりの美品です。あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方宜しくお願い致しますm(*__)m
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