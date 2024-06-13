良品　SHURE M44G

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大人気のカートリッジです針跳びしづらく音質も低音が非常い伸びのある太い音を鳴らしてくれます。状態は良い方だと思います。左右から音出し確認済みです。素人ですが見た感じ針の摩耗は少ないと思います特に詳しい音質の測定などは行なっておりませんが、通常リスニング可能な音質と判断しております！その他専門的な細かなチェックは行っておりませんので予めご了承ください。中古品になりますので、ご理解の上ご入札頂けますようお願い申し上げます。