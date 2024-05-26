サンダーバード用　ギグバッグ　ソフトケース

サンダーバード用のギグバッグです。使用感や経年劣化など少々ありますが特に目立つダメージも無く主観にはなりますが程度はいいと思います。状態は画像でご確認ください。発送の際、バッグを折りたたんでビニール袋に入れてダンボールに入れて発送します。値下げは今のところ考えていません。即購入可GIGBAG社製GigBagSZ-TH/BLKサンダーバード用ギグバッグ内寸:全長124cmボディ:上幅39・下幅40両肩で背負えるダブルストラップ厚みのあるクッションと柔らかな内装生地で楽器を保護ヘッドカバーとブリッジ保護パッド付