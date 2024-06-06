RANE SL 2 FOR SERATO SCRATCH LIVE

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商品詳細
本体のみの出品です。中古の為、使用感あります。問題なく音は出ていました。使用しないので出品いたします。RANESL2FORSERATOSCRATCHLIVE接続インタフェイス:USB端子コントロールバイナル出品しています。まとめて購入希望の場合値引き可能です。コメント欄よりお知らせくださいませ。#RANE#RANE
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