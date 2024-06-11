ヨルシカ　盗作 ファンクラブ限定　ピック　ピンク

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盗作ツアーファンクラブ会員限定来場特典のピックですピック自体はランダムでこちらのピンクはかなりの人気色でした。とてもレアアイテムかと思われますので探していた方はぜひ。使用せず保管しておりましたので大きな傷等は見当たりませんが、配られる際に箱にそのままたくさん入った状態でランダムにスタッフから手渡しされる物ですので初期の細かなスレ等ありましたらご了承ください※ミニレターで発送する予定ですグッズ種類···その他