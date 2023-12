種類...トランペット シルバープレート調整済み完動品。バルブ抜き差し管全てスムースです。第1第3トリガー演奏中に操作可能ですスムースです。へこみはベルの部分にありましたが修正いたしました。ほとんど気づかないレベルです。若干のメッキの剥がれがありましたが磨いてコーティングしております写真でご確認ください。状態は綺麗だと思います。1980年代にMEHAを復刻。シリアル9千代となります。アメリカのジャズシーンに多大な影響を与えた器種となります。123mmベル、Lボアと思われます。アメリカのミュージシャンはLボアを使用しているミュージシャンが多いようです。日本にはLボアが輸入されていない現状もあって、日本のミュージシャンはLボアの魅力を体感できないのかもしれません。近年日本のミュージシャンもLボアに注目しつつあると思います。(私はかつて、アメリカのスタジオミュージシャンの選定品、ストラットのエルボアを使用していました。)ジグマントカンスタル、軽めのボディから生まれる軽やかな音色、握った感じがしなやかで、デザイン、作りが繊細で女性的。ストラットのように、高音域において詰まるような感じがなく、開放感がありなめらかに吹き上げることができます。ピストンバルブ式の近代トランペットの基礎となります。オールラウンドで使用できる現在製造されてない、希少な、おすすめの逸品です。付属として、ハードケース良品がついております。マウスピースはついておりません。



カンスタル社のトランペット F.Besson



MEHA 60ME-2-0 | 遠藤管楽器店



管楽器専門店“くぼ管” 👣😉 JR新大久保駅、徒歩0分 on X:



トランペット ベッソン カンスタル MEHA



MEHA 60ME-2-0 | 遠藤管楽器店



トランペット ベッソン カンスタル MEHA



フォンテーヌ・ベッソン トランペット メア・モデル 買取のリサイクル ...



トランペット ベッソン カンスタル MEHA 素敵な 48020円引き www ...



トランペット ベッソン カンスタル MEHA



トランペット ベッソン カンスタル MEHA



トランペット ベッソン カンスタル MEHA 素敵な 48020円引き www ...



BESSONってイギリス製?フランス製?それとも・・・USA製?っていう話 ...



New Old Stock! French Besson MEHA by Kanstul, lightweight, large ...



MEHA 60ME-2-0 | 遠藤管楽器店



トランペット ベッソン カンスタル MEHA 素敵な 48020円引き www ...