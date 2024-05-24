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松井秀喜 イチロー MLBフィギュア
商品番号 U19086763619
商品名

松井秀喜 イチロー MLBフィギュア
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,512 円
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商品詳細

双方薄いスレ、松井秀喜に台座、プラ部分に多少折れ目があります。バラ売りはしておりません。気になさらない方にお譲りいたします。#MLB#ニューヨークヤンキース#シアトルマリナーズ#オリックスブルーウェーブ#読売ジャイアンツ#アナハイムエンジェルス#オークランドアスレチックス
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