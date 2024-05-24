フェルナンデス ストラト ロック式トレモロ ブルー エレキギター ケース付き

カラー...ブルー(濃いめ青)シリーズ...不明タイプ...ストラト弦ロックトレモロタイプボディタイプ...ソリッドはじめに、値下げ、取り置き、専用には対応しておりません。他のサイトでも出品してますのでご購入の際は必ず一声かけていただき、こちらからの返答(在庫確認)をお待ちください。返答ないままご購入されますとお取引をキャンセルさせていただく場合ごあります。オマケとして、汎用のギターケースをお付けします。搬送用の緩衝材とお考えください。このギターは、初心者の方でも弾きやすいように弦を変え、弦高、ネック状態など整備してあります。安心してご購入ください。Fernandesフェルナンデスのストラトタイプのエレキギター色は落ち着いた深めのブルーです。24フレットでヒールレスジョイントなのでハイポジションもラクラクスムーズです。ネジ類の欠品もなく大丈夫です。探せば薄いキズ、打コンなどありますが、目立つレベルのキズ、錆もなく綺麗目なプレイヤーズコンディションとお考えください。電気系統もガリもなくフェンダー系のトゥワンギーサウンドを楽しめます。初心者の方でも弾きやすいようにセッティングしてありますので到着後すぐ使用できます（チューニングはご自身でおねがいします）【ネックコンディション】良好【トラスロッド】両方向に余裕あり【フレット残り】7-8割程度【12F上の弦高】6弦側：約2.0ｍｍ【スケール】640mm【ナット幅】41mm【重さ】3.5kg以上よくご考慮の上ご購入お願いします。本体ケースの上からダンボールで梱包して発送します。よろしくお願いいたします#フェルナンデス#Fernandes#ブルー#青#ストラトキャスター#ストラト#初心者#エレキギター#アイランドギター#sherpaxjr



フェルナンデス ストラト 弦ロック式トレモロ ブルー エレキギター ケース付き | フリマアプリ ラクマ



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