アルセウスVSTAR UR

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商品詳細
開封のみ未使用即スリーブとローダーにて保管しております素人目ですが欠け、傷などなく綺麗な状態です防水と折れ防止の梱包で発送致しますトラブル防止の為発送後は返品返金などはしておりません他サイトでも出品中の為在庫確認お願い致します
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