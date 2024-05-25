江戸期 古杉形茶碗 墨絵蘭文 在銘 池坊家元蔵共箱 茶道具☆時代物 ...

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商品詳細
江戸期古杉形茶碗墨絵蘭文在銘池坊家元蔵共箱茶道具★時代物★4D1230サイズ(約):径11㎝、高さ8.8㎝、重さ271g
http://narcologia.ru/goods/ambassador173206.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful212151.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation643321.html
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