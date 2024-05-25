spawn フィギュア　スポーン　激レア　スカルスプリッター　R3 ver

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商品詳細
画像のとうりスカルスプリッターR3verです。未開封ですがブリスターに細かなスリキズ等があります。画像の最後にあるように付属品の付け替え用の手のパーツが内部のテープが取れて外れています。よろしくお願いしますm(__)m。
http://narcologia.ru/goods/symmetric609845.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit386.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild891752.html
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