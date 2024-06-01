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b16⭐美品⭐カルロジョルダーノ バイオリン VS-1 4/4 弓・ケース付
商品番号 A67062228991
商品名

b16⭐美品⭐カルロジョルダーノ バイオリン VS-1 4/4 弓・ケース付
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 9,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルロ・ジョルダーノのヴァイオリンセットです。CarlogiordanoVIOLIN4/4Anno2018これからバイオリンを始めたい方に、４/４にサイズアップしたい方におすすめです！カルロジョルダーノのバイオリンは全国のバイオリン教室で多数採用されており、VS-1も入門用として人気のモデルです！!ケースは軽量で持ち運びしやすくなっております。入門用モデルながらナイロン弦を標準装備♪4弦ともアジャスターつきで調弦しやすく、本格的なバイオリンの音色が楽しめます♪【メーカー】カルロジョルダーノ　CarlogiordanoヴァイオリンVS-1　4/4　　Anno2018商品は１点もの、早いもの勝ちです！【お渡し内容】　●バイオリン本体●弓●FOM肩当て●松脂●ケース【商品について】✅2018年製カルロジョルダーノバイオリンVS-14/4サイズのセットです✅本体ボディ、弓共に目立つ傷もなく使用感の少ない全体的に綺麗な状態ですケース付きです⭐リユース品になりますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております【発送について】●全国送料無料です！●お支払い後、24時間以内の発送を心がけています●商品はダンボールと緩衝材を使用して丁寧に梱包してお届けいたします#バイオリン#4/4#初心者#入門用種類...バイオリン
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