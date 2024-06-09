

JO1×サンリオ新キャラ開発プロジェクト」から生まれた、JO1の新 ...



ジェオチャムハートデザインシリーズ｜サンリオ



JO1 JOCHUM | JO1 OFFICIAL STORE



ＪＯ１×サンリオ新キャラクター開発プロジェクトで誕生した ...



JOCHUM JO1オリジナルカード付きぬいぐるみ11/8(火)正午より予約受付 ...



ジェオチャムハートデザインシリーズ｜サンリオ



JO1、サンリオとコラボした新キャラ「JOCHUM」が登場 オリジナルカード ...



JO1×サンリオ】『JOCHUM』期間限定カフェ開催決定！キャライメージの ...



JOCHUM ジェオチャム



JOCHUM初のポップアップストア東京駅にて期間限定で開催決定！｜JO1 ...



画像・写真 | JO1×サンリオの新キャラチーム「JOCHUM」誕生【各キャラ ...



JO1×サンリオのキャラクター「JOCHUM」がサンリオキャラクター大賞初日 ...



JO1×サンリオ新キャラ開発プロジェクト」から生まれた、JO1の新 ...



ジェオチャムハートデザインシリーズ｜サンリオ



JOCHUM on X:

jo1メンバー11名が個々でデザインしたキャラクター。サンリオとのコラボ商品として誕生しました。白岩瑠姫考案のとっても可愛いぬいぐるみ(RURU)です。【未開封】人気グループ...JO1グッズ種類...ぬいぐるみJO1與那城奨(ヤヌカミ)川尻蓮(レイン)白岩瑠姫(RURU)河野純喜(マイクン)川西拓実(ぽぽ)木全翔也(ちまた)大平祥生(もこ)佐藤景瑚(Bira)金城碧海(ピーハイ)鶴房汐恩(チュララ)豆原一成(まめちぃ)サンリオ