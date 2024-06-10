Adoマーズグッズいろいろ

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商品詳細
【新品未開封】AdoマーズグッズTシャツ2枚タペストリーアクスタキーホルダー缶バッジおまけショッパーAdoライブツアー2023マーズオフィシャルグッズセット内容・TシャツA黒Mサイズ×1・TシャツD白Mサイズ×1・タペストリー×1・アクリルスタンド×1・アクリルキーホルダー×3・缶バッジ×10・ショッパー×1アクリルキーホルダーと缶バッジはランダムとなります。未開封のため中身は開けてからのお楽しみとなります。らくらくメルカリ便での発送です。なるべく早い発送を心掛けます。ばら売り、値下げは考えておりません。セットのみとなります。即購入OKよろしくお願いします。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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