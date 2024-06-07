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ルギアVSTAR いちげき フュージョン デッキ
商品番号 J91288442921
商品名

ルギアVSTAR いちげき フュージョン デッキ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK「値下げ済‼️」ルギアVSTAR×アーケオス（プライマルターボ）いちげきフュージョンデオキシスバンギラスイシヘンジンを採用しているのでくさタイプにも対応できます。その他デッキパーツもつけますスリーブ、デッキケースに入った状態で送りますボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
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