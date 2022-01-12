ポケモンカード　アルセウスVSTAR UR

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商品詳細
ポケモンカード・アルセウスVSTARパック開封後スリーブに入れ保管していた物になります。目に見えるキズはありませんが、素人目線ですので完美品ではないとさせていただきます。トラブル防止の為、プレイ用での購入をお願い致します。気になる方は購入をご遠慮ください。すり替え防止の為、返品交換は受け付けませんので、ご了承ください。検索用#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンカードゲーム#強化拡張パック#プロモカード#アルセウス#Vmaxクライマックス#マリィ#博士の研究#アセロラ#リーリエ #カイ #かんこうきゃく#シロナ#シロナの覇気#スズナ#ボスの指令#エリカ#エリカのおもてなし#エリカの招待#ピカチュウ#リザードン#マスターボール#モンスターボール#ミュウツー#ミラー#ミュウツー#イーブイ#シャワーズ#サンダース#ブースター#ミュウ#シャイニー#ギラティナ#HR#UR#SR#SAR#AR#CHR#パラダイムトリガー#VSTAR#スカーレット#バイオレット#トリプレットビート#クレイバースト#スノーハザード#ユニバース#キハダ#グルーシャ#ナンジャモ#ミライドン#コライドン#ポケモンカード151#グッズ#トレーナーズ#スタジアム#サポート#カミツレのきらめき#シロナの覇気#カイ#アルセウスVSTAR
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