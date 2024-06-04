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ロイヤルサルート38年
商品番号 L95131789577
商品名

ロイヤルサルート38年
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 40,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封のロイヤルサルート38年です。冷暗所にて保存しておりました。未開封ですが少し破けているところがあります。素人保管のため神経質な方はお控えください。
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