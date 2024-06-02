☆特注ガラス水槽☆オーバーフロー☆1200×600×600☆台、スタンド付き ...

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【120×60×60cm】天板くりぬき仕様オーバーフロー水槽＆特注水槽台（４０角パイプ） 【120×60×60cm】天板くりぬき仕様オーバーフロー水槽＆特注水槽台（４０角パイプ）

★引退SALE★発送不可商品です。パイプ類付属しません。現状のままでわ、使用できないため激安出品。自身で配管加工できる方のみ。上級者向け。写真のものが全てです。取りに来れる方か、ご自身で業者を探せる方。土日のみ対応できます。力のある男性2名でやっと持てる重さです。こちらで積み込みの手伝いはできません。2年間海水魚用で使用してました。私で2代目となります。水槽台以外は全て手作りですので、市販品より粗い部分はあります。○120cm×60cm×60cm、厚み1cmのオーバーフロー水槽、水漏れなし、ひび割れなし。水位の型あり、傷あり、シール跡、サビ跡あり。１箇所裏に欠けあり。○下の濾過水槽は90cm×45cm×45cm○小型水槽×2○水中ポンプ×1○水槽台約124cm×80cm×64cm○水槽台は全体的に傷、はがれ、サビあります。木製○照明スタンド1200用、歪み、サビあり○水中ポンプ動作確認済みライトはご自身でご用意ください。引き取り場所は滋賀県甲賀市になります。#水槽#観賞魚#海水魚#熱帯魚#オーバーフロー#アクアリウム#老舗☆滋賀屋用品の種類···水槽本体観賞魚の種類···熱帯魚