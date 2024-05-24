オプションの取り外し可能リボン紹介ページです★布製迷子札 シュシュ猫首輪21

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〇飼い主様で結んでいただく形です。・猫ちゃんがリボンが苦手だった場合、簡単に外せます。・猫ちゃんの好みで、前に付けたり、後ろに付けたりできます。〇本体シュシュ＋100円で承ります。（リバティタナローン生地のみ＋150円です）◇作品一覧はこちら⇓をタップして下さい。#nyanまる堂のねこおもい首輪＊＊＊＊＊首輪ハゲが心配な子に子猫のはじめて首輪に犬首輪(室内用)にいかがでしょうか？＊＊＊＊＊お名前シール軽量軽いリボン鈴