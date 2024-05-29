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- 日本製 『アンタイトル』 (1) 長袖シャツ ブラウス フリル ワールド
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商品詳細
即購入大歓迎です❣️❣️✨お得なお買い物情報✨がプロフィール欄にありますのでご覧下さい(*꒳*)⸝♥️⚠︎︎1日5名様限定です。【商品情報】◆サイズ（タグ表記）：1◆実寸（平置寸法）\"【トップス】UNTITLED肩幅【37㌢】身幅【41㌢】着丈【43㌢】袖丈【43㌢】\"⚠︎︎素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◆カラー：写真にてご確認ください！ （1枚目の写真が実物に近いです♪）⚠︎︎実際と多少異なる場合があります。♪他にも多くの商品を出品しています︎♪他の商品を見たい方はこちらから✨️⇩⇩⇩#みやマロ古着♡レディース♡トップス全商品はこちらから✨️⇩⇩⇩#みやマロ古着♡--------------注意事項---------------・お値下げ交渉の際は検討しますので、「○円までお値下げ可能ですか？」とご提示頂けると助かります。・専用ページの作成はトラブル防止のためお断りしております。コメントでのやり取りがあった場合も、お手続きが完了された方を優先してご案内します。・購入時期や着用回数をよく聞かれますが、頂き物等もありますのでお答えできないです。・商品の大きさ等によって、配送方法を変えさせていただく場合があります。あらかじめご了承下さい。・自宅で保管しているものを簡易に検品して出品しております。着用に問題ないレベルの保管中のにおい、細かい見落としはご容赦いただけますと幸いです。ek1083
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