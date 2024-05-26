リバティーウォーククマTシャツ即完売商品

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商品詳細
カラー···ブラックサイズ S、Mどっちか忘れましたタグにはMEDIUMとなってます質問よりご連絡下さい！プクッとしたロゴが可愛いです！即完売商品だったので持ってる人少ないと思います入荷してすぐ買ってから1.2回撮影で着ただけです！離島、沖縄の方は着払いなりますなにか質問あればご連絡お待ちしてます！袖丈···半袖
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